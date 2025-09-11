“La universidad publica es un orgullo argentino y debemos cuidarla”

La Universidad Nacional del Sur, a través de un comunicado rubricado por sus máximas autoridades, expresó su preocupación ante el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

Indicaron que la medida presidencial da la espalda a la decisión de la legislatura.

El rector de la UNS, Daniel Vega, y la vicerrectora, Andrea Castellano, señalaron que “durante los últimos meses, la sociedad se expresó masivamente en dos históricas marchas en defensa de la universidad pública, en las que quedó de manifiesto el consenso respecto de la necesidad de garantizar su sostén y fortalecimiento”.

“Sobre todo que da la espalda a 2 millones de integrantes de la universidad pública argentina”, agregaron.

Además de hacer un llamado a los legislatura para revertir la situación, las autoridades de la UNS ponderaron el rol de la universidad. “Es el principal generador de los y las profesionales que nuestra sociedad necesita”, afirmaron.

ADUNS confirmó un paro por 24 horas que se realizará este viernes en todo el país.