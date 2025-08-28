La Universidad Nacional del Sur recibió una importante donación

Una importante donación de equipamiento informático recibió la Universidad Nacional del Sur. El mismo consta de 34 servidores, 3 gabinetes de rackeo, 30 cables de alimentación, 10 cables de red y 54 guías metálicas para servers.

Será de mucha utilidad para la casa de altos estudios que se encuentra en proceso de digitalización que se viene realizando desde la pandemia.

Además, servirá para reemplazar a los equipos que resultaron destruidos durante la inundación del último 7 de marzo.

Serán analizados y distribuidos inicialmente entre la Secretaría General de Servicios Técnicos y Transformación Digital, la Dirección General de Telecomunicaciones y el Departamento de Ciencias de la Computación.

Daniel Vega, rector de la UNS agradeció a a las autoridades de Telefónica Argentina, por la donación que; aunque se trate de equipamiento usado “está en muy buenas condiciones”, afirmó.