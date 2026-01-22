La provincia de Buenos Aires debate la prohibición de circular con vehículos en las playas

Una iniciativa presentada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires volvió a instalar el debate sobre la circulación de vehículos motorizados en las playas de la Costa Atlántica bonaerense. El proyecto, que aún no fue aprobado, propone limitar esta práctica durante la temporada de verano y permitirla solo en casos puntuales.

La propuesta apunta a prohibir el tránsito de vehículos motorizados sobre la arena en sectores de uso recreativo, con excepciones previstas exclusivamente para emergencias, tareas de seguridad, mantenimiento y prestación de servicios públicos. En caso de avanzar, la aplicación de la norma quedaría sujeta a un esquema de coordinación entre la Provincia y los municipios costeros, teniendo en cuenta las características y realidades de cada localidad.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que no se limita únicamente a autos y motocicletas. El texto especifica de manera concreta que la restricción alcanzaría también a cuatriciclos y vehículos tipo UTV (side by side), cuya circulación recreativa sobre playas y médanos quedaría prohibida bajo el mismo criterio. Al igual que el resto de los rodados, solo podrían utilizarse en situaciones excepcionales vinculadas a funciones operativas o de emergencia.

El impulso de la iniciativa se apoya en antecedentes recientes de siniestros registrados en distintos destinos turísticos, donde la convivencia entre peatones y vehículos generó situaciones de riesgo, especialmente en playas de alta concurrencia. A ello se suman argumentos ambientales, relacionados con el impacto del tránsito vehicular sobre médanos, arenas y ecosistemas costeros que cumplen un rol clave en la protección natural de la línea de costa.

Desde los sectores que promueven el proyecto sostienen que el objetivo es priorizar la seguridad de las familias y el uso responsable del espacio público, sin afectar la actividad turística. En contrapartida, otras voces plantean la necesidad de analizar regulaciones diferenciadas o zonas específicas antes de avanzar con una prohibición general.

