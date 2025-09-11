“La oferta salaria del gobierno es vergonzosa”

Desde sus redes sociales ATE Punta Alta, calificó como vergonzosa la oferta salarial realizada por el gobierno nacional.

Se trata de una suma fija mensual de hasta un máximo de $150.000.

“Es inadmisible una propuesta salarial que deja afuera a más del 70% de las y los trabajadores docentes civiles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de todo el Estado nacional“, indicaron a través de un comunicado.

“No solo no termina de satisfacer ninguna demanda y necesidad dentro del ámbito docente civil, sino que el Gobierno tampoco abrió una discusión estructural sobre mejora salarial y de condiciones laborales para el conjunto del sectorial”, agregaron.

“Seguiremos luchando y llevando propuestas para todos los trabajadores del sector”, finalizaron.