La muestra de carreras de la Universidad Nacional de Sur estará en Punta Alta

Este viernes 15 de agosto se presentará en la Biblioteca Alberdi una muestra de Carreras de la Universidad Nacional de Sur. Será desde las 11 hs.

“Es una actividad pensada por estudiantes para futuros ingresantes. Dirigida a alumnos de 5to y 6to año de secundaria y abierta a toda la comunidad. Se brindará información acerca de la experiencia de ser estudiante, con lo bueno, lo malo y las facilidades que la UNS pone a disposición para que la trayectoria educativa sea la mejor posible”, indicaron.

DESARROLLO

Oferta educativa

Departamentos

Inscripciones y requisitos

Plan de estudios

Parciales y Finales

Becas y Subsidios

La actividad es organizada por Franja Morada, con el acompañamiento de Somos Bs As, Coronel Rosales.