Vía Punta Alta / Estudiantes

La muestra de carreras de la Universidad Nacional de Sur estará en Punta Alta

Será este viernes 15 de agosto a partir de las 11hs, en la Biblioteca Alberdi (Rivadavia 353).

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

14 de agosto de 2025,

La muestra de carreras de la Universidad Nacional de Sur estará en Punta Alta
Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi

Este viernes 15 de agosto se presentará en la Biblioteca Alberdi una muestra de Carreras de la Universidad Nacional de Sur. Será desde las 11 hs.

“Es una actividad pensada por estudiantes para futuros ingresantes. Dirigida a alumnos de 5to y 6to año de secundaria y abierta a toda la comunidad. Se brindará información acerca de la experiencia de ser estudiante, con lo bueno, lo malo y las facilidades que la UNS pone a disposición para que la trayectoria educativa sea la mejor posible”, indicaron.

DESARROLLO

  • Oferta educativa
  • Departamentos
  • Inscripciones y requisitos
  • Plan de estudios
  • Parciales y Finales
  • Becas y Subsidios

La actividad es organizada por Franja Morada, con el acompañamiento de Somos Bs As, Coronel Rosales.

Temas Relacionados

MÁS DE Estudiantes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS