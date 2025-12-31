Este lunes, en la Plaza de Armas “Capitán de Fragata (PM) Sergio Raúl Gómez Roca”, se realizó la ceremonia de cambio de Comando de la Flota de Mar. Asumió el Contraalmirante Pablo Germán Basso en reemplazo del Contraalmirante José Alberto Martí Garro.

La Infantería de Marina y Flota de Mar tienen nuevas autoridades

Por otro lado, en la Plaza de Armas de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina “Teniente de Navío Don Cándido de Lasala” (BRIM), fue puesto en funciones como Comandante de la Infantería de Marina, el Capitán de Navío Carlos Eduardo Gómez Nolasco, en lugar del Contraalmirante Javier Pedro López.

Las ceremonias finalizaron con la Marcha de la Armada.