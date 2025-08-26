La Fragata Libertad ya está en Portugal

La Fragata ARA Libertad arribó el último sábado a Portugal. Lo hizo tras dejar el puesto de Ámsterdam y navegar durante 9 días.

El buque escuela de la Armada Argentina amarró en la Estación Marítima Rocha Conde d’Obido del puerto de Lisboa, capital portuguesa.

La Fragata está al mando del puntaltense Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso y fue recibida por por el Embajador de la República Argentina en Portugal, Federico Barttfeld; quien estuvo acompañado por el Agregado de Defensa, Militar y Aeronáutico a la Embajada Argentina en Francia -con extensión en la República Portuguesa y el Reino de Bélgica- Coronel Hernán Aoki; la funcionaria diplomática Noel Borsellino y autoridades portuarias.

Hasta el momento lleva 58 días de navegación con un acumulado de 9.000 millas náuticas, tras haber zarpado desde el Apostadero Naval Buenos Aires el pasado 7 de junio, cuando inició el 53º Viaje de Instrucción.