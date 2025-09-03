La Fragata Libertad ya cumplió la mitad de su 53° Viaje de Instrucción.

La Fragata ARA Liberad, buque escuela de la Armada Argentina, ya cumplió con la mitad de su 53° Viaje de Instrucción en el que, al mando del puntaltense Capitán de Navio Ariel Gestoso, lleva navegadas cerca de 10.000 millas náuticas, y visitados 5 puertos en Europa.

Tras haber desjado el puerto de Lisboa en Portugal, el buque emblema de bandera nacional está cruzando el océano rumbo a Costa Rica, país al que arribaría el 21 de septiembre.

Luego de zarpar desde el Apostadero Naval Buenos Aires el pasado 7 de junio, la “Libertad” hizo escalas en Recife (Brasil), Ferrol (España), Kristiansand (Noruega) y Hamburgo (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos) y Lisboa (Portugal).