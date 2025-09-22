La Fragata Libertad arribó a Costa Rica

Ayer la fragata ARA “Libertad” tomó amarras en la Terminal de Cruceros Hernán Garrón Salazar del Cantón de Limón, en el litoral caribeño de la República de Costa Rica.

Al mando del puntaltense Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, el buque escuela de la Armada Argentina navegó por 26 días para regresar al continente americano.

La Fragata cumplió ya más la mitad del 53° Viaje de Instrucción, y ya lleva acumuladas cerca de 13.500 millas náuticas, en 84 días de navegación.

El itinerario de la embarcación emblema de la Armada amarró en los puertos de Recife, en Brasil; Ferrol, en España; Kristiansand, en Noruega; Hamburgo, en Alemania; Ámsterdam, en Países Bajos; y Lisboa, en Portugal.