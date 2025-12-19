La fragata ARA “Libertad” tiene nuevo Comandante

Se llevó a cabo en Buenos Aires la ceremonia de asunción del nuevo Comandante del buque escuela fragata ARA “Libertad”, durante la cual el Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres asumió como máxima autoridad en reemplazo del Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso.

El acto se desarrolló en la cubierta del buque y fue presidido por el Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante José Alberto Martí Garro, acompañado por el Comandante de Transportes Navales e Instrucción, Capitán de Navío Federico Garat, y por el Comandante saliente. Además, estuvieron presentes autoridades navales, de la Prefectura Naval Argentina, ex comandantes, la dotación de ese destino, familiares e invitados especiales.

El Comandante saliente destacó el profundo valor simbólico que la fragata ARA “Libertad” representa para los marinos argentinos, señalando que es el ámbito donde se inicia el vínculo con el mar y donde se forjan los valores humanos y profesionales que acompañan toda la carrera naval. En ese sentido, resaltó el trabajo en equipo y la confianza como base de la profesión.