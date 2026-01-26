La fragata ARA “Libertad” ganó el trofeo “Boston Teapot”

La fragata ARA “Libertad” fue distinguida por décima vez con el prestigioso trofeo internacional “Boston Teapot”, en el marco de la Conferencia Internacional 2026 de la Sail Training International (STI), realizada en la ciudad francesa de Burdeos.

La copa fue recibida por el Capitán de Navío Ariel Gestoso, quien se desempeñó como comandante del Buque Escuela de la Armada Argentina durante el 53° Viaje de Instrucción, desarrollado el año pasado. El galardón reconoce al buque escuela a vela que logra recorrer la mayor distancia posible exclusivamente a vela en un período consecutivo de 124 horas.

La “Boston Teapot” es una exigente competencia náutica que reúne a buques escuela de todo el mundo y pone a prueba la navegación, la planificación y el trabajo coordinado de sus tripulaciones. En este contexto, la Argentina —representada por la fragata “Libertad”— se consolida como uno de los países más destacados, al haber obtenido el premio en diez oportunidades.

Al referirse a este nuevo reconocimiento, el Comandante destacó la importancia del factor humano: “Para obtener este triunfo fue fundamental el trabajo en equipo. Lograr que todo el personal de la tripulación, especialmente el más moderno —como cabos y guardiamarinas en comisión— comprenda que cada aporte es importante para alcanzar el objetivo, por ínfimo que parezca”.

Fuente: Gaceta Marinera