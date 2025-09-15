La Cooperativa Eléctrica convoca a los asociados a las Asambleas Electorales

La CEPA convoca a los Asociados a las Asambleas Electorales de Distritos que se realizarán el 2 de octubre a las 17hs. para elegir Delegados Titulares y Suplentes, que representarán a los asociados en la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio económico-financiero cerrado el 30 de Junio de 2025 y que durarán en sus cargos hasta la siguiente Asamblea Ordinaria, de acuerdo a los distritos y lugares de reunión que se discriminen.

Según indicaron, “es de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 20337, Artículo 39 del Estatuto Social de la Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica, Industrias y Otros Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Punta Alta, Ltda. (C.E.P.A.) y Reglamento”.

Los Distritos Electorales son cuatro, su denominación y perímetro son los siguientes:

• Zona “A” (Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta, sito calle Rivadavia Nº 439), desde Colón hasta Espora, números pares y desde Villanueva hasta Ing. Luiggi, números impares.

• Zona “B” (Sociedad de Fomento Barrio Centenario, ubicada en la confluencia de calles Intendente Mario Curzi e Islas Orcadas), desde Colón hasta Espora, números pares y desde lng. Luiggi, números pares, hacia el norte de la ciudad; (incluye Villa del Mar, Villa El Porvenir, Villa Arias, y zona de Pago Chico).

• Zona “C” (Sociedad de Fomento Barrio Parque San Martín, 9 de Julio 1051) desde Espora, números impares, hasta lo que abarca el sector denominado Nueva Bahía Blanca, y desde la línea que divide las vías del ex Ferrocarril Mitre hacia el norte de la ciudad.

• Zona “D” (Sociedad de Fomento Barrio “Los Rosales”, 12 de Octubre 646) toda la zona comprendida pasando las vías del ex Ferrocarril Mitre (incluye zona rural, Bajo Hondo y Pehuen Co).

Orden del día

1 - En cada Distrito: la Asamblea designará entre los Asociados presentes a) un (1) Secretario para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea designado por el Consejo de Administración. b) Tres (3) Asociados entre los presentes para la realización del escrutinio de votos.

2 - En cada Distrito: la Asamblea determinará el modo de la votación (nominal, por signos ó en forma secreta).

3 - Elección de Delegados: Zona “A” corresponde 50 Delegados Titulares y 4 Suplentes; Zona “B” 60 Delegados Titulares y 6 Suplentes; Zona “C” 58 Delegados Titulares y 6 Suplentes; Zona “D” 60 Delegados Titulares y 6 Suplentes.

Nota. Los asociados con derecho a voto, deberán acreditar tal condición presentando su documento de identidad y el recibo de la última factura abonada en el período correspondiente a la convocatoria.

Consideraciones

a) Las Asambleas Electorales de Distritos se celebrarán de forma simultánea en los locales indicados dentro del horario fijado en la convocatoria.

b) El desarrollo de dichas Asambleas se realizarán bajo el estricto cumplimiento de lo normado por el art. 49 de la Ley 20.337 y de lo establecido por los artículos 14, 40 y 42 del Estatuto Social.

c) Los Asociados que resultaren electos en cada Distrito, serán representantes ante la Asamblea General de Delegados, el día Viernes 10 de Octubre de 2025 a las 17:00 hs., en el Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta, sito en calle Rivadavia Nº 439.

d) Nota: Las listas se recibirán en la Secretaría del Consejo de Administración, Juan José Paso Nº 560, de lunes a viernes (en horario de atención al público), en un todo de acuerdo al Art. 43 inc. a) del Estatuto Social. “Hasta quince días antes de la celebración de la Asamblea podrán presentarse a la Cooperativa, por duplicado, para su oficialización, listas de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar”.

La convocatoria es rubricada por el secretario José A. Portaluppi y el presidente Diego Piñero.