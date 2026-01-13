La AFA niega haberse quedado con dinero correspondiente al Hospital Penna

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este lunes haberse quedado con 108 millones de pesos, que correspondían al Hospital Interzonal José Penna, producto de lo recaudado por el partido realizado entre la Selección Mayor y la Sub 20 a beneficio del nosocomio; afectado por las inundaciones del pasado 7 de marzo.

Desde la AFA mostraron su “repudio absoluto” ante lo denunciado y expusieron una serie de cifras para mostrar los envíos realizados a nuestra ciudad y el uso que se les dio desde el centro de salud.

“Otra mentira más”, publicaron desde las redes sociales de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

“La AFA, llevó adelante una acción que debería haberse realizado desde los organismos públicos y gubernamentales”, indicaron.

“Se trata de una campaña mediática de difamación que llevan adelante algunos medios de comunicación”, agregaron.