Karate: puntaltenses subcampeones en el Torneo Nacional JKA 2025

Los puntaltenses Matías Hernández, Facundo Chanquía y Gonzalo Aguilar integraron la Selección de la Asociación Bahiense y Regional que, a cargo del sensei de nuestra ciudad Arturo Ríos, obtuvo el segundo puesto en el Torneo Nacional de Karate JKA 2025.

La competencia se desarrolló en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, Chaco. Allí los integrantes del Dojo del club Comandante Espora y la selección obtuvieron un total de 20 medallas, para hacerse acreedores del segundo escalón del podio.

Los representantes del club Espora obtuvieron el segundo puesto en Kata por Equipo Masculino Mayores.

Además de los puntaltenses formaron parte del equipo integrantes del Dojo Club Estudiantes, Dojo Club Villa Mitre, Dojo UNO Bahía Club, KankuDai Dojo y Bushido Dojo.

Sobre la actuación grupal Arturo Ríos afirmó: “Fueron dos jornadas realmente positivas. Hemos logrado resultados importantes y soñados”