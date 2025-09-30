Karate: gran cosecha de medallas del Dojo Comandante Espora en Colombia

El Dojo Club Espora tuvo una notable actuación en el l V Campeonato Panamericano de Karate JKA 2025, que se realizó el pasado fin de semana en el Gimnasio Vermont de Bogotá, Colombia.
La cosecha de medallas para la institución de nuestra ciudad fue de una medalla de Oro, otra de Plata y cuatro de Bronce.
Quien se subió a lo más alto del podio fue Marisa Echegoyen en Kumite, a esto agregó un Bronce en Kata, en 56-60 años,
En tanto que la de Plata la obtuvo Facundo Chanquía en Kumite Individual, 19-20 años.
La cosecha en medallas de Bronce se completó con Ian Oliva en Kumite Individual, categoría 12 años de edad y Vanesa Chaves en Kata Individual y en Kumite, en 40-45 años.
Arturo Ríos y Amilcar Tejada del mismo Dojo se desempeñaron como jueces.