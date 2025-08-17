Jornada de Vinculación Tecnológica en Puerto Belgrano

El martes 26 de agosto de 9 a 14hs se realizará en el anfiteatro de la Escuela de Oficiales de la Armada, la IV Jornada de Vinculación Tecnológica.

Se presentarán desarrollos y trabajos realizados para la jurisdicción de la defensa y capacidades para encarar nuevos desafíos tecnológicos. Esta jornada que viene realizándose bi-anualmente desde el año 2019, busca crear un espacio de colaboración interinstitucional entre la Armada Argentina, universidades y empresas para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, identificando y potenciando proyectos conjuntos.

“El objetivo principal es consolidar la relación entre estas instituciones a través de la investigación y la extensión académica, buscando oportunidades para proyectos existentes y la planificación de futuras iniciativas conjuntas”, indicaron.

La actividad cuenta con el auspicio de la Universidad de la Defensa Nacional, la Facultad de la Armada y la Escuela de Oficiales de la Armada.

Invitan a la comunidad educativa regional (estudiantes de nivel secundario, terciario, universitario), profesionales y empresarios de la tecnología y personal de la Armada a participar de modalidad presencial con certificado de asistencia, con previa inscripción a través del siguiente link:

https://www.esoa.edu.ar/jovitec-4.html