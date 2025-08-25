Jornada de Vinculación Tecnológica en la Escuela de Oficiales de la Armada

Vía Punta Alta

Se realizará mañana de 9 a 14 horas.

Nicolás Pereyra

25 de agosto de 2025,

Desde el Comando de Adiestramiento y Alistamiento informaron que mañana, de 9 a 14, se realizará en el anfiteatro de la Escuela de Oficiales de la Armada, la IV Jornada de Vinculación Tecnológica.

Se presentarán desarrollos y trabajos realizados para la jurisdicción de la defensa y capacidades para encarar nuevos desafíos tecnológicos, se indicó.

Estas jornadas se realizan cada 2 años desde 2019.

A partir de las mismas se busca generar espacios de interacción y colaboración con entre la Armada Argentina, universidades y empresas para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico.

El encuentro contará con el auspicio de la Universidad de la Defensa Nacional, la Facultad de la Armada y la Escuela de Oficiales de la Armada.

La modalidad será presencial y se entregarán certificado de asistencia.

La previa inscripción se deberá efectuar ingresando al siguiente link: https://www.esoa.edu.ar/jovitec-4.html

