IOSFA: ATE presentó un amparo colectivo ante el incumplimiento de coberturas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una medida cautelar con una acción de Amparo Colectivo para que “se declare la ilegalidad de la conducta del IOSFA y del Ministerio de Defensa.

El reclamo de la entidad se da en contexto de lo que se consideran incumplimientos en coberturas médicas, asistenciales y farmacéuticas.

Se solicita el restablecimiento inmediato en toda la provincia de Buenos Aires.

La presentación se da “en razón de la grave vulneración de derechos fundamentales que afecta a más de 60.000 empleados estatales afiliados en toda la Provincia de Buenos Aires”, indicaron.

Piden además “la continuidad de prestaciones esenciales como medicamentos oncológicos, insulina, tratamientos para VIH, atención hospitalaria y cuidados específicos para personas con discapacidad”.

“ATE denuncia con firmeza que la crisis sanitaria actual es consecuencia directa de la irresponsabilidad del Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita funciona el IOSFA”, afirmaron.

“No vamos a aceptar más dilaciones, promesas vacías ni excusas burocráticas: la salud no se negocia. Esto pone en riesgo la vida y la dignidad de las y los trabajadores estatales. Lo sostendremos con toda la fuerza gremial y legal que sea necesaria”, concluyeron.