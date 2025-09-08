Instalan iluminación LED en un sector del Circuito de Salud

El pasado miércoles quedaron encendidas las nuevas luces LED instaladas en un tramo del Circuito de Salud, senda ubicada en el acceso a la ciudad, por calle Colón.

El tramo de aproximadamente 1.200 metros va desde el cementerio a calle Italia; ademas hubo recambio en el sector que va desde Puesto 12 a Cabo San Antonio.

La obra se financió con fondos afectados correspondientes al Programa de Espacios Públicos.

Sobre el tema el intendente Rodrigo Aristimuño explicó: “Son 64 columnas nuevas de alumbrado LED, para que cada vecino pueda caminar, entrenar o disfrutar del lugar con más seguridad y comodidad en la Pista de Salud. Además realizamos el recambio de 29 luminarias, desde el Puesto 12 hasta calle Cabo San Antonio".

“Seguimos sumando fuerzas para que cada rincón de Rosales esté más iluminado, más seguro y más lindo”, finalizó.