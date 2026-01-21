Incorporaron equipamiento para seguridad vial

Días atrás en sus redes sociales el intendente Rodrigo Aristimuño anunció la incorporación de nuevo equipamiento que será destinado para operativos de seguridad vial.

“Un nuevo alcoholímetro, el tercero de esta gestión, y un alómetro, el segundo, herramientas fundamentales para continuar cuidando la vida de nuestros vecinos en la vía pública", publicó en su red social X.

El jefe comunal también detalló algunas de las cifras correspondientes a los operativos realizados el año pasado.

“Se realizaron más de 40 operativos de control, que derivaron en más de 450 secuestros, demostrando que los controles no son anuncios, sino acciones concretas y sostenidas en el tiempo”.

También destacó otras de las tareas realizadas en el área.

“La seguridad vial no es solo control y sanción. También es educación y concientización: más de 2.000 alumnos ya participaron de charlas de seguridad vial, entendiendo desde temprano la importancia del respeto por las normas y el cuidado del otro”.