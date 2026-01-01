Incendio en el basural complicó la tarde de los bomberos y afecta a campos cercanos

Movido comienzo de año para los Bomberos Voluntarios de Punta Alta. Un nuevo incendio en el basural convocó a dotaciones del cuerpo de servidores públicos.

A las 17:03, indicaron desde el cuartel, se movilizaron las unidades 27 y 36 en dirección al lugar.

Una hora después se trasladó el móvil 37.

Minutos antes, en calles Los Andes y Tierra del Fuego, debió realizarse una intervención ante un incendio forestal.

El fuego que afecta al basural, por intervención de los fuertes vientos, afecta la visibilidad en ese sector de la ciudad y la ruta.

Se suma a los siniestros de similares características que se desarrollaron en zonas cercanas y afectan a los campos de las inmediaciones, con pérdidas de importantes zonas de pastoreo, lo que provoca que los animales escapen del lugar.

Los productores agropecuarios sufrieron además significativas pérdidas económicas al verse afectados postes, alambrados y demás elementos que marcas límites en el terreno.