Este martes a las 14 hs se llevó el acto de inauguración del “banco azul” realizado por alumnos de la Orientación en Artes Visuales de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1. Estuvieron presentes autoridades Municipales, del Puerto, Educación, Concejales, docentes, alumnos y prensa local.

El proyecto fue presentado en 2024 en un programa denominado Voces Adolescentes del Senado de la Provincia de Buenos Aires y fue seleccionado entre más de 600 propuestas de la Región 22.

Inauguraron un “banco azul” realizado por Secundaria Nº1

Durante este 2025 los alumnos de 6to 4ta junto a su docente Virginia Bilotti con ayuda de Puerto Rosales y del intendente Rodrigo Aristimuño, lograron llevar adelante la idea.

“El objetivo es ofrecer a la comunidad de Coronel Rosales un espacio para detenerse, reflexionar y gestionar sus emociones, brindando un lugar para promover el bienestar emocional y fomentar la salud mental”, indicaron desde la institución educativa.

Por último agregaron que, en el establecimiento educativo de calle Mitre 860, también hay un “banco azul” acompañado de un mural de la réplica “La noche estrellada” de Vicent Van Gogh con una caja de recursos anti estrés, para ofrecerles a los estudiantes un espacio de contención.