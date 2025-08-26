Importante participación en la jornada de atletismo por el Día del Niño

Importante participación en la jornada atlética por el Día del Niño. Un total 120 deportistas provenientes de Punta Alta, Bahía Blanca y Laprida se dieron cita este sábado en el Polideportivo Municipal de Río Dulce 50.

Participaron categorías de los 2 hasta 15 años y una prueba integración de 4km. Estuvieron presentes autoridades municipales, la institución Rotary Club Punta Alta, quienes repartieron pochoclos y la Brigada de Rescate SO.CO.R.RER.

Además, se sortearon entre los atletas, juguetes y regalos donados por la ciudadanía. También una bicicleta, cuya recaudación esta destinada a los viajes de los deportistas.

Por último, llevaron a cabo una carrera simbólica padre/madre e hijo de 400mts que contó con más de 20 familias.

La carrera de 4km estuvo muy reñida alternando la punta entre el local Dario Monzón y el lapridense Thiago Ortiz, ganando la pulseada Ortiz.

La categoría femenina fue ganada por la lapridense Laplace siendo 2da la local Sofia Gómez.