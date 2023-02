Hoy el Carnaval llega a Puerto Rosales pero no habrá transporte gratuito

Hoy lunes a partir de las 20 horas habrá carnaval en Puerto Rosales. Tal como se hiciera el año pasado, la terminal portuaria local abrirá su calle para la fiesta popular.

Las comparsas Daimar’á, Ritmo Imponente y Kadiz, la batucada Masakali y la Murga de la Abuela, serán las protagonistas del día y el cierre de la jornada estará a cargo de la reconocida banda bahiense Tachame la Doble. La entrada será libre y gratuita.

No habrá transporte gratuito

“Mediante una comunicación informal de la Directora de Tránsito de la Municipalidad de Coronel Rosales dirigida a la empresa de ómnibus que iba a prestar el servicio gratuito hasta Puerto Rosales, se dio la orden de suspenderlo, aclarando expresamente que (…) no podrán salir para llevar gente a Puerto Rosales”, indicó Rodrigo Aristimuño, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales.

“Los motivos, según el Municipio local, por los que los colectivos no podrán salir desde la plaza son por cuestiones de seguridad, el tránsito, la integridad de la ciudadanía, etc. Además de hacer mención a una Ordenanza, la que según nuestros asesores legales, no aplica al caso en trato”, agregó.

“En conclusión, por ORDEN DEL MUNICIPIO, el servicio de transporte gratuito se SUSPENDE. El carnaval nos invita a festejar con otros, a poner una pausa en nuestras actividades diarias, a disfrutar de una fiesta popular. Lamento profundamente que el Intendente y su equipo de gobierno no piensen igual y con estas decisiones perjudiquen a los vecinos y vecinas de nuestro distrito, impidiendo que puedan disfrutar de una jornada pensada para la familia”, finalizó.