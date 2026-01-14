Hospital Penna: la dirección avala a la AFA, la Cooperadora dice que falta plata

La donación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al Hospital Interzonal José Penna, sigue generando cruces y polémicas; en esta oportunidad entre los directivos del nosocomio y la Asociación Cooperadora.

Las diferencias saltaron a la luz en las últimas horas.

La Dirección del Hospital Penna hizo saber que la institución recibió transferencias por un total de $584.228.975,54. Fue a través de un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

“Entendemos que dicha situación está completamente saldada”, afirmaron.

En contrapartida, desde la Asociación Cooperadora también emitieron una nueva comunicación en la que se indica que “el Secretario General de la AFA, Cristian Malaspina, dejó claro en una conferencia de prensa el 16 de abril de 2025 que el monto a transferir era de$701.220.000“.

La entidad asegura que esos fondos “nunca llegaron en su totalidad a la cooperadora del hospital” y calificaron de “real” la preocupación por el destino del dinero faltante.

Por este motivo la diferencia entre los $701.220.000 y los $584.228.975,54, se encuentra en el centro de la problemática.