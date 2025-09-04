Hockey: destacadas actuaciones de puntaltenses con las selecciones de la Asociación Bahiense

El fin de semana se disputó en Monte Hermoso el Campeonato Argentino “B” de Selecciones de Damas de la categoría Sub 16; en el que la Selección de la Asociación Bahiense de Hockey obtuvo el tercer puesto.

Con las puntaltenses Lucía López Izarra como DT, la jugadora Ema Uranga Scherger y Facundo Díaz como preparador físico, el equipo naranja se quedó con un valioso tercer puesto.

Para confirmar su lugar en el podio Bahía Blanca superó en el partido decisivo por 2 a 1 a Santiago del Estero.

El recorrido previo incluyó victorias ante Mar del Plata ( 2- 0) y La Pampa ( 2 - 1), derrotas ante Tandil ( 2 - 0) y Litoral en semifinales ( 2 - 1).

En Caballeros fueron 7 los puntaltenses de Selección

Con Francisco Cañizares, Ivo Rodríguez, Bautista Holman, Martino Ávila, Alejo González, Santiago Álvarez Toledo y Ciro Mombet; Bahía Blanca finalizó en el cuarto lugar.

Fue la primera competencia en este nivel para los jugadores de Puerto Belgrano.

En la campaña convirtieron goles Canizares, Álvarez, Holman y Mombet.

Hubo victoria ante Santa Fe y caídas ante Neuquén, Chile y San Juan.