Hasta el 30 de enero: permanece abierta la convocatoria para ingresar como marinero tropa voluntaria.

Residentes de Coronel Rosales y Bahía Blanca que quieran incorporarse marineros no tradicionales-maestranza a la Armada Argentina, podrán inscribirse hasta el próximo 30 de enero.

Requisitos: ser argentino nativo, por opción o naturalizado; tener entre 18 y 24 años al momento del ingreso; ser soltero, con o sin hijos y/o personas a cargo; no poseer antecedentes penales; cumplir las aptitudes psicofísicas necesarias para la actividad militar y aprobar las evaluaciones previstas.

Además se pedirá un certificado de aptitud médica y estudios primarios completos. Para permanecer en el institución se solicitará completar estudios medios.

El cronograma de evaluaciones comenzará tras el cierre de inscripción, mientras que el estudio de seguridad, el examen psicotécnico y la evaluación de aptitud médica se desarrollarán el 9 y 13 de febrero de 2026.

El período de instrucción será del 18 de febrero al 28 de abril de 2026, en el Batallón de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Puntos de información

* Oficina de Ingreso de la Escuela de Oficiales de la Armada o por teléfono al 02932-486604 / 6616 (BNPB).

* Oficina de Ingreso Base Naval Puerto Belgrano. Avenida A la Estación S/N°. Tel: 02932-487785

* Delegación Naval Bahía Blanca -Sarmiento 20-. Tel: 0291-4527567

* O por correo a ingreso@esoa.edu.ar, ingresobahiablanca@ara.mil.ar, oficinapuntaalta@armada.mil.ar.