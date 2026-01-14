Vía Punta Alta

Habrá operativo de documentación en Pehuen Co

Se extenderá del lunes 19 al jueves 22 de enero de 18 a 22 en Plaza Carrasco. Qué trámites se pueden realizar.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

14 de enero de 2026,

Operativo de Documentación

La próxima semana, Pehuen Co será sede de un nuevo operativo de documentación, en el que podrán hacerse varios tipo de trámites.

El mismo se extenderá desde este lunes 19 al jueves 22 de enero, de 18 a 22, en la Plaza Carrasco (Espora y Villanueva).

Trámites que se pueden realizar

- Pasaporte.

- Solicitud de partidas.

- Certificados de domicilio y extravío.

- Certificado de Pre-Identificación (CPI).

- Empadronamiento de extranjeros.

- Inicio de trámite de cambio de género.

- Inicio de expediente de inscripción tardía.

