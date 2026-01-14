Habrá operativo de documentación en Pehuen Co

La próxima semana, Pehuen Co será sede de un nuevo operativo de documentación, en el que podrán hacerse varios tipo de trámites.

El mismo se extenderá desde este lunes 19 al jueves 22 de enero, de 18 a 22, en la Plaza Carrasco (Espora y Villanueva).

Trámites que se pueden realizar

- Pasaporte.

- Solicitud de partidas.

- Certificados de domicilio y extravío.

- Certificado de Pre-Identificación (CPI).

- Empadronamiento de extranjeros.

- Inicio de trámite de cambio de género.

- Inicio de expediente de inscripción tardía.