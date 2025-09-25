Gran festejo en la Base Naval Puerto Belgrano por el Día del niño

A pesar que el tiempo no los acompañó y tuvieron que suspender las fechas anteriores, desde la Base Naval Puerto Belgrano llevarán a cabo el Festejo por el Día del niño. Año tras año, se suman más alternativas y juegos para todas las familias.

Con entrada libre y gratuita por el Puesto Nº2 (Colón e Irigoyen), se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre. Invitan a participar a Punta Alta y a la región.

El evento será de 13 a 18 hs. en el estadio de deportes.

Los más pequeños participarán de sorteos con grandes premios. Los números se van a entregar hasta las 16 hs. Solicitan llevar reposera y equipo de mate.

Habrá agua caliente gratuita. Colocarán baños químicos. Se contará con inflables, kermesse, metegol, jenga gigante, patatenis penales y muchos más. Acompañarán los perros de guerra y paseos a caballo.

Además, los presentes disfrutarán de shows musicales y la presentación de personajes conocidos por los más pequeños. Se servirá chocolate, pochoclos y golosinas gratuitas para los niños presentes. Se contará con un buffet de la Obra Taller Stella Maris. También se presentará la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano.

Más información: La Teniente de Navío Silvina Leali, Subjefe de Relaciones públicas de la Base Naval contó detalles del evento en el programa radial Contalo Como Quieras de Fm del Mar 100.1 junto a la periodista Viviana Montenegro.