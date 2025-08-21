Gran chocolate con entretenimientos para ayudar a los bomberos de Punta Alta. El evento se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 15 hs. en el cuartel de calle Mitre 537. Pozo última jugada con un premio de línea $80.000 y bingo $300.000.
“Trae lapicera y vení a pasar una tarde de diversión en nuestro clásico chocolate bingo”, indicaron.
El valor de la entrada es de 15 mil pesos. Para adquirir la misma comunicarse con las Damas Colaboradoras. 2932- 502719 (Nora), 2932-573318 (Adriana), 2932-412897 (Cecilia) y 2932-509265 (Viviana).
