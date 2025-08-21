Vía Punta Alta / Bomberos

Gran chocolate con entretenimientos para ayudar a los bomberos de Punta Alta

Será el sábado 4 de octubre a las 15 hs. en el cuartel de calle Mitre 537. Pozo última jugada con un premio de línea $80.000 y bingo $300.000.

Viviana Montenegro
21 de agosto de 2025,

Los bomberos voluntarios de Punta Alta realizarán su tradicional “chocolate”

“Trae lapicera y vení a pasar una tarde de diversión en nuestro clásico chocolate bingo”, indicaron.

El valor de la entrada es de 15 mil pesos. Para adquirir la misma comunicarse con las Damas Colaboradoras. 2932- 502719 (Nora), 2932-573318 (Adriana), 2932-412897 (Cecilia) y 2932-509265 (Viviana).

