Gol puntaltense en la victoria de la Selección Sub 15 de la Liga del Sur

Con un gol del puntaltense Alejo Albarracín, la Selección Sub 15 de la Liga del Sur debutó con un triunfo por 3 a 0 como visitante ante Tres Arroyos por el Torneo Federal de Selecciones.

Alejo, que actualmente juega en Villa Mitre, convirtió el segundo gol. El primero lo anotó Santino Castiglioni y el restante Lucas Busachelli

El equipo que dirige Federico “Chicha” Nieto, defiende el título e integra la Federación Bonaerense Pampeana en la Zona 1, que comparte con Olavarría y Coronel Pringles, además de su rival de ayer.

En la próxima jornada, también como visitante, la selección liguista visitará Pringles que viene de caer por 4 a 0 ante los olavarrienses.