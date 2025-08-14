Vía Punta Alta

Gol puntaltense en la victoria de la Selección Sub 15 de la Liga del Sur

Alejo Albarracín marcó para el equipo que dirige Federico “Chicha” Nieto en la victoria 3 a 0 ante Tres Arroyos como visitante.

Nicolás Pereyra
14 de agosto de 2025,

El puntaltense Alejo Albarracín convirtió el segundo gol para la victoria 3 a 0 de la Liga del Sur ante Tres Arroyos.

Con un gol del puntaltense Alejo Albarracín, la Selección Sub 15 de la Liga del Sur debutó con un triunfo por 3 a 0 como visitante ante Tres Arroyos por el Torneo Federal de Selecciones.

Alejo, que actualmente juega en Villa Mitre, convirtió el segundo gol. El primero lo anotó Santino Castiglioni y el restante Lucas Busachelli

El equipo que dirige Federico “Chicha” Nieto, defiende el título e integra la Federación Bonaerense Pampeana en la Zona 1, que comparte con Olavarría y Coronel Pringles, además de su rival de ayer.

En la próxima jornada, también como visitante, la selección liguista visitará Pringles que viene de caer por 4 a 0 ante los olavarrienses.

🔛 El Sub 15 de la Liga del Sur se estrenó con victoria en el Torneo de Selecciones. 👕 Con goles de Santino Castiglioni,...

Publicada por Liga del Sur Oficial en Miércoles, 13 de agosto de 2025

