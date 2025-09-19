Gas: “la quita de zona fría debe unirnos a los rosaleños”

El concejal de Bien Común, Daniel Medina, se manifestó en relación a la quita del beneficio de zona fría que intenta Javier Milei, tras presentar el presupuesto 2026.

“Sería muy importante que todos los bloques del arco político del Concejo Deliberante se expresen contra la decisión nacional y exista unidad para defender la economía en el distrito”, dijo Medina.

En tal sentido explicó que un usuario que paga una factura mensual de 40 mil pesos, pasaría a pagar 55 mil. “Sería sin dudas un impacto muy negativo para la comunidad”.

“Esto sería incluso inconstitucional a mi modo de ver, violando el fallo CEPIS de la Corte Suprema. Por eso nuestro intento de reclamar antes del propio tratamiento del Presupuesto”, manifestó el edil, quien presentó la iniciativa acompañado por los bloques Coalición Cívica y Unión Cívica Radical.