Gas: “la quita de zona fría debe unirnos a los rosaleños”

Lo dijo, Daniel Medina, concejal de Bien Común. “Un vecino que hoy paga 40 mil pesos de gas por mes, podría ver que su tarifa pasa a más 55 mil pesos”.

Nicolás Pereyra

19 de septiembre de 2025,

Zona Fría. (LaVoz)

El concejal de Bien Común, Daniel Medina, se manifestó en relación a la quita del beneficio de zona fría que intenta Javier Milei, tras presentar el presupuesto 2026.

“Sería muy importante que todos los bloques del arco político del Concejo Deliberante se expresen contra la decisión nacional y exista unidad para defender la economía en el distrito”, dijo Medina.

En tal sentido explicó que un usuario que paga una factura mensual de 40 mil pesos, pasaría a pagar 55 mil. “Sería sin dudas un impacto muy negativo para la comunidad”.

“Esto sería incluso inconstitucional a mi modo de ver, violando el fallo CEPIS de la Corte Suprema. Por eso nuestro intento de reclamar antes del propio tratamiento del Presupuesto”, manifestó el edil, quien presentó la iniciativa acompañado por los bloques Coalición Cívica y Unión Cívica Radical.

#ZonaFría. Aclaraciones para hablar con fundamento. APRENDER A LEER LA TARIFA PARA DEFENDER TUS DERECHOS👓🔎📄 1- El...

Publicada por Daniel Medina en Jueves, 18 de septiembre de 2025
