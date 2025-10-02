“Fútbol por los Derechos”: la propuesta para el viernes por la tarde

Mañana, de 14 a 18 horas en el Polideportivo Municipal de calle Río Dulce 50, se desarrollará un torneo de fútbol mixto en la modalidad relámpago.

“Fútbol por los Derechos” es la propuesta organizada en conjunto por el Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Dirección de Deportes.

La propuesta está destinada a instituciones y espacios comunitarios de la ciudad, con el fin de generar un espacio de integración, recreación y promoción de derechos a través del deporte.

La inscripción es gratuita y ya se encuentra abierta en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ9y-iH_EPK7OM6sOs2iuazllCOw-MSlvy7TD H620r69pqSQ/viewform?usp=header

También se pueden realizar consultas al teléfono 2932 495773.

Se entregarán premios a los tres primeros equipos, consistentes en kits deportivos con pelotas, arcos móviles, redes, pecheras y otros materiales para continuar entrenando.