Fútbol Femenino: Sporting y Rosario sellaron su clasificación al Pentagonal

Finalizó la etapa regular del torneo de ascenso de fútbol femenino de la Liga del Sur. Sporting y Rosario lograron la clasificación al pentagonal final.

Por la última fecha las rojinegras se despacharon con una goleada 6 a 1 ante Olimpo, gracias a los goles de Nelly Maidana, Rocío Ávalos, Sol Anachuri, Jazmín Oberti, Denisse Ayón y Rocío Troncoso.

El gol aurinegro lo hizo Sabrina Genchi.

Por su parte las tricolores cayeron ante Estrella de Oro 3 a 2. Celeste Medina anotó los dos goles para las puntaltenses: para las ganadoras con las conquistas de Paula Rodríguez, en dos oportunidades y Rosario Damiani.

Empleados de Comercio se quedó con el tramo regular y se aseguró un lugar en la final por el primer ascenso.

Toda la fecha: Empleados de Comercio 8 - Pacífico de Cabildo 0; Pacífico de Bahía 0 - Liniers 2; Huracán 0 - San Francisco 3.

Posiciones: 1°). Empleados de Comercio, 45; 2°). Liniers, 43; 3°). Sporting, 40; 4°). Rosario, 33; 5°). San Francisco, 30; 6°). Estrella de Oro, 26; 7°). Pacífico de Cabildo, 14; 8°). Pacífico de Bahía Blanca, 10; 9°). Olimpo, 9; y 10°). Huracán, 5.

Pentagonal final

Además de los equipos de Punta Alta, Empleados de Comercio, Liniers y San Francisco animarán el minitorneo que se jugará a una rueda, todos contra todos.

Si el ganador es Empleados de Comercio, habrá logrado el ascenso a Primera.

En caso que lo obtenga otro equipo, jugará una final doble ante Comercio por el título y la primera plaza en la categoría principal.

Por su parte, estará el Pentagonal Reválida, que participarán, Estrella de Oro, Pacífico de Cabildo, Pacífico de Bahía Blanca, Olimpo y Huracán.