Vía Punta Alta / Fútbol

Fútbol Femenino: Juventud Unida clasificó a la Copa de Oro en Sub 14

Es el único equipo de nuestra ciudad con división formativa en la Liga del Sur. En su primera participación logró clasificar entre las mejores.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

19 de septiembre de 2025,

El Sub 14 de Juventud Unida clasificó a la "Copa de Oro" de la Liga del Sur.

El Sub 14 de fútbol femenino de Juventud Unida logró clasificar al pentagonal “Copa de Oro” de la Liga del Sur.

En su primera participación el equipo de nuestra ciudad tuvo una destacada actuación y logró meterse entre las mejores del certamen disputadas 18 fechas.

El pentagonal se disputará todos contra todos, sin arrastre de puntos.

El fixture de Juventud

1° Fecha: Libre

2° Fecha: Bella Vista (B) - Visitante

3° Fecha: Liniers - Local

4° Fecha: Villa Mitre - Visitante

5° Fecha: Bella Vista - Local.

En la “Copa de Plata” participarán: Olimpo, La Armonía, Huracán, Tiro Federal y San Francisco.

