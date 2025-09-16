Vía Punta Alta / Monte Hermoso

Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso

Se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en la Plaza Parque San Martín.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

16 de septiembre de 2025,

Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso
Primavera en Monte Hermoso. (Foto: La Nueva).

Monte Hermoso se prepara para recibir la 31° edición de la Fiesta Nacional de la Primavera que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en la Plaza Parque San Martín.

El evento contará con un patio gastronómico, DJs, shows musicales y espectáculos para toda la familia.

CRONOGRAMA

  • Viernes 19: 19 hs – Willy Traversa y banda; 21hs – Fósforo y La MH.
  • Sábado 20: 14 hs – Retro Trio; 16:30 hs – La Sin Nombre; 19 hs – Tramontana; 20hs – Luceros y El Ojo Daltónico, representando la fuerza del rock nacional.
  • Domingo 21: 13:30 hs – Luchi Davit; 17:30 hs – Korova; 20 hs – El Zar.

La Fiesta Nacional de la Primavera se consolida como un punto de encuentro cultural y recreativo en la región, atrayendo a familias, jóvenes y turistas que buscan disfrutar del inicio de la estación con música, diversión y gastronomía local.

Temas Relacionados

MÁS DE Monte Hermoso
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS