Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso

Monte Hermoso se prepara para recibir la 31° edición de la Fiesta Nacional de la Primavera que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en la Plaza Parque San Martín.

El evento contará con un patio gastronómico, DJs, shows musicales y espectáculos para toda la familia.

CRONOGRAMA

Viernes 19: 19 hs – Willy Traversa y banda; 21hs – Fósforo y La MH.

Sábado 20: 14 hs – Retro Trio; 16:30 hs – La Sin Nombre; 19 hs – Tramontana; 20hs – Luceros y El Ojo Daltónico, representando la fuerza del rock nacional.

Domingo 21: 13:30 hs – Luchi Davit; 17:30 hs – Korova; 20 hs – El Zar.

La Fiesta Nacional de la Primavera se consolida como un punto de encuentro cultural y recreativo en la región, atrayendo a familias, jóvenes y turistas que buscan disfrutar del inicio de la estación con música, diversión y gastronomía local.