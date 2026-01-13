Vía Punta Alta

Eximen de prisión al ex DT de Liniers en la causa por grooming

Continuará libre mientras el procesos avanza, tras una denuncia realizada en Punta Alta, por la madre de un joven de 16 años que realiza deportes en el club bahiense.

13 de enero de 2026,

Hernán Rosell permanecerá en libertad mientras avanza la causa por grooming en su contra.

La Justicia le otorgó la eximición de prisión a Hernán Gabriel Rosell, el exdirector técnico del plantel superior de Liniers, quien fue acusado a través de una denuncia realizada en Punta Alta, por la madre de un adolescente de 16 años que realiza actividades deportivas en el club bahiense.

El beneficio lo otorgó el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri.

Resultó fundamental para esta determinación, que Rosell no posee antecedentes, por lo que podrá estar en libertad mientras avanza el proceso judicial por captación por medios electrónicos de menor de edad con fines sexuales (grooming) y facilitación, comercialización y/o distribución de representaciones sexuales de un menor de 18 años.

Según trascendió la madre del joven encontró los mensajes comprometedores en el celular de su hijo, allí el DT pedía videos de carácter íntimo a cambio de dinero.

La situación se dio tres meses antes con pedidos de fotos de la misma índole, y el pago en aquella ocasión sí se concretó.

