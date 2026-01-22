En una nota publicada en BHInfo, Victoria Cruz, mujer árbitro agredida el fin de semana en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca, dio sus impresiones luego que los hechos tomaran repercusión nacional.

“Estoy afectada, fue un episodio muy violento e injusto. Estoy adolorida y con mucho miedo, pero estoy acompañada y contenida“, dijo Victoria al medio bahiense.

“Quiero que esto se trate con seriedad y respeto, y que se marque un límite claro: esto no puede pasarle a nadie más“, agregó Cruz, quien va acompañada de su abogado Nicolás Latini a las entrevistas que da.

“Victoria es víctima de un hecho gravísimo. Hoy mi prioridad es que esté cuidada“, explicó el letrado.

Transcurridos algunos días desde los incidentes la mujer de 20 años afirmó: “Lo que necesito es que se haga justicia y que se tomen medidas reales para que esto no vuelva a pasar. Que el deporte sea un lugar seguro, especialmente para quienes trabajamos adentro de la cancha”.

Sobre la posibilidad de sumar nuevos elementos probatorios, Latini indicó: Todo aporte suma: testigos, material original y cualquier registro que permita reconstruir el hecho con precisión. Mientras avanzo con las presentaciones y el pedido de medidas de protección, lo único que pido es responsabilidad: no expongan a Victoria ni la revictimicen en redes".