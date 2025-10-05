Vía Punta Alta / Religión

Este domingo se realizará la 37º Peregrinación de Punta Alta a Villa Arias

Por razones climatológicas comenzará a las 16hs. con salida del merendero Membrillito en Villa Arias.

5 de octubre de 2025,

Este domingo 5 de octubre se realizará la 37º edición de la peregrinación a la localidad de Villa Arias, bajo el lema “Renovemos la esperanza con María”.

La organización está a cargo de la comunidad de la parroquia San Pablo. Invitan a participar a todos los feligreses de la ciudad, de la Base Naval Puerto Belgrano y de la región.

Por razones climatológicas comenzará a las 16hs. con salida del merendero Membrillito en Villa Arias. La misma finalizará con la misa en el templo de calle José Hernández y Panamá. En el caso de lluvias, se irá directamente al lugar de la celebración Eucarística.

