Es ley: Coronel Rosales tiene una Fiesta Provincial

La Legislatura bonaerense sancionó este último jueves la ley impulsada por la diputada puntaltense Abigail Gómez, que reconoce oficialmente al tradicional Festival “Esperando el 25”, organizado cada 24 de mayo por la Peña Estrella Sureña en la localidad de Villa General Arias.

A partir de la sanción de la ley, el evento que se desarrolla todos los años en la previa del 25 de Mayo, se incorpora al calendario turístico como Fiesta Provincial en el territorio bonaerense.

Coronel Rosales, hasta el momento no tiene ninguna fiesta provincial avalada por una ley.

En Villa Arias desde hace más de una década se sostiene esta fiesta, que simboliza identidad y memoria colectiva.

El objetivo del mismo es rendir homenaje a la Revolución de Mayo, promoviendo a través de la música, la danza y la gastronomía típica el valor de nuestras raíces y tradiciones. La celebración tiene como epicentro la Sociedad de Fomento de Villa General Arias, y es un punto de encuentro de vecinos, artistas, peñas folklóricas e instituciones locales y regionales que culmina a la medianoche con la entonación del Himno Nacional argentino, que da comienzo a cada 25 de mayo.

La diputada Abigail Gómez, autora de la iniciativa, destacó “Es un reconocimiento al esfuerzo de toda la comunidad que año tras año mantiene viva una tradición que no solo celebra nuestra historia, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y unidad entre los vecinos”.

“Con esta sanción, Villa General Arias y toda su comunidad celebran que, a partir de ahora, aquella festividad gestada con esfuerzo y dedicación es oficialmente reconocida como parte del patrimonio festivo bonaerense, garantizando su continuidad y proyección en toda la región”, concluyó Gómez.