Entregaron camas y cunas en el Hospital Penna

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires entregó al hospital Penna:70 nuevas camas; 25 cunas; y unas 6 camas especiales (con capacidad de hasta 210 kilos). Esto significó una inversión total de $127.879.756,56.

El nuevo equipamiento está destinado a recuperar y fortalecer la infraestructura hospitalaria y poder garantizar nuevamente una atención de calidad; luego de la inundación sufrida.

La compra se realizó por medio de un sistema centralizado, con el objetivo de garantizar el recambio de camas en todos los servicios del hospital; a fin de mejorar las condiciones de internación.

Desde el Gobierno de la Provincia indicaron que en el Penna hubo avances concretos en distintos servicios: la Unidad de Terapia Intensiva, Coronaria e Intermedia; y el servicio de Neonatología funcionan correctamente; mientras que el centro obstétrico opera con normalidad, con dos quirófanos para cesáreas. La guardia de emergencias se encuentra plenamente operativa con salas de observación, shock rooms y consultorios. El lavadero y esterilización funcionan con maquinaria renovada, y el área de Salud Mental tiene 14 camas disponibles en salas generales a la espera de reparaciones edilicias.