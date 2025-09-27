“En nuestros comercios no vemos que la gente se endeude con tarjeta de crédito”

El puntaltense Daniel Acuña, presidente de la Cámara de Almaceneros y vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, aseguró que “en los comercios de proximidad no vemos que la gente se endeude con tarjeta de crédito”.

El dirigente hizo las declaraciones en Canal Siete.

Acuña indicó que en el contexto actual y pese al movimiento del dólar, no se registraron aumento de precios. “Estamos convencidos de que no solo no tienen que subir los precios, sino que deben seguir bajando. Cada vez vemos más productos con rebajas”, aseguró.

Acuña indicó que las compras se realizan un un solo pago en su gran mayoría.

“La gente sigue comiendo, lo que cambió fue el hábito de consumo; porque al tener menos plata en el bolsillo son más cautos y buscan lo esencial”.

“Nuestro sector explica el 67% del consumo. Casi siete de cada diez personas compran en el comercio de proximidad", dijo el almacenero, a la vez que desmintió recientes estudios que indican que aseguran caídas del consumo 4,4% en kioscos y almacenes; y 2,2% en autoservicios.

“No es así,no hay caída de consumo. Desde 2023 cada vez vendemos másporque cae en las grandes cadenas”, finalizó.