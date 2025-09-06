Elecciones 2025: transporte urbano y línea 319 gratuitos durante el domingo

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, este domingo habrá transporte gratuito en todo el territorio bonaerense, con motivo de las elecciones.

El objetivo es el de facilitar el acceso de los votantes a los lugares donde deben emitir el sufragio.

La disposición alcanza, en Coronel Rosales, a las líneas de transporte local y al interurbano; línea 319.

En el caso de esta última el servicio será sin costo desde las 5 hasta las 23:59.

La misma medida regirá el 26 de octubre, ocasión de las elecciones legislativas de alcance nacional.