Elecciones 2025: las capacitaciones para autoridades de mesa serán el próximo lunes

El lunes 25 de agosto a partir de las 19 horas en la sede de la UPSO, se brindarán capacitaciones para quienes fueron designados como autoridades de mesa para las elecciones que se realizarán el próximo 7 de septiembre.

Para inscribirse se debe acceder al link https://capacitacionelectoral.gob.ar/ .

Otra opción es https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/

Participan de esta iniciativa 34 universidades. El objetivo de la misma es que las autoridades de mesa puedan capacitarse ante la proximidad de los próximos comicios en los que se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.

Se recomienda que aquellos que fueron designados como autoridades de mesa realicen la capacitación, porque brinda herramientas para solucionar posibles inconvenientes el día de las elecciones.