Elecciones 2025: el lunes habrá clases en las escuelas afectadas a la votación

La Dirección General de Cultura y Educación estableció un operativo especial de limpieza y desinfección para las escuelas que estén afectadas como centro de votación en las elecciones del próximo domingo.

Por este motivo, el dictado de clases en la provincia de Buenos Aires será normal el lunes 8 de septiembre. Lo mismo sucederá el 27 de octubre, el día después de las elecciones nacionales.

El objetivo, según el documento, es “garantizar el efectivo dictado de clases en todos los establecimientos educativos luego de los comicios”.

Las tareas de acondicionamiento de los colegios se extenderán de 18 a 24 horas, y estarán a cargo de personal auxiliar de educación que recibirá una suma de 46.900 pesos no remunerativos a pagar con los haberes del mes siguiente.