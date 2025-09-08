Elecciones 2025: cómo quedará conformado el nuevo Concejo Deliberante

Con los resultados de las elecciones de ayer, se renovará la mitad del Concejo Deliberante de Coronel Rosales. En este contexto, el bloque mayoritario será el de La Libertad Avanza, el oficialismo gana una banca y habrá una nueva fuerza política en el recinto.

Ingresan al Concejo Deliberante

La Libertad Avanza: Ezequiel Lencina, Encarnación Quiroga que renueva su banca, el exconcejal del PRO Santiago Maidana, Gabriela Ciavatta y Nahuel Ison Ponce.

Fuerza Patria: Julián Pereyra y Virginia Giorno mantendrán sus bancas.

Potencia: Carlos Gabbarini y Andrea Vogel, ambos habían ingresado por el PRO.

Como quedarán conformados los bloques

La Libertad Avanza (8): Ezequiel Lencina, Encarnación Quiroga Santiago Maidana, Gabriela Ciavatta y Nahuel Ison Ponce, se suman a Pablo Gómez, Juan Di Carlo y Josefina Aguilera.

Fuerza Patria (4): Julián Pereyra, Virginia Giorno y Hugo Schamber se agregan a Paula Bermejo y Melisa Martín

Potencia (2): Carlos Gabbarini y Andrea Vogel, conformarán un nuevo bloque.

PRO (1): Natalia Garçia Luna

Bien Común (1): Daniel Medina

Juntos (1): Jorge Torres