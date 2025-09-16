Vía Punta Alta

Elecciones 2025: cambios en la Secretaría de Obras

Rodrigo Aristimuño pidió la renuncia a Milagros Medina tras el resultado electoral. Su lugar será ocupado por Miriam Riat, quien estaba a cargo de la secretaría de Cultura y Deportes, que desaparece.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

16 de septiembre de 2025,

Elecciones 2025: cambios en la Secretaría de Obras
Miriam Riat deja de la Secretaría de Cultura y Deportes para pasar a la de Obras.

Era cuestión de días. El resultado traería alguna decisión del intendente Rodrigo Aristimuño, en cuanto a la composición del gabinete.

La primera modificación fue en un punto central de la gestión. La secretaría de Obras. El Intendente pidió la renuncia de Milagros Medina.

Medina venía ocupando el cargo desde el último tramo del segundo mandato de Mariano Uset y, por esas cosas de la vida, siguió en su despacho, pese al rotundo cambio de perfil del Departamento Ejecutivo.

El lugar de Medina será ocupado por Miriam Riat quien estaba a cargo de la secretaría de Cultura y Deportes, que había sido creada por Aristimuño.

El lugar vacante de momento no será cubierto.

Las direcciones de Cultura y Deportes seguirán a cargo de Tomas Gaggioli y Matías Ramírez, respectivamente.

Como ocurre en política, y acentuado por el resultado de las elecciones del 7 de septiembre, posiblemente no será el único cambio que haya en el equipo de gobierno que comanda Rodrigo Aristimuño.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS