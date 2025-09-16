Elecciones 2025: cambios en la Secretaría de Obras

Era cuestión de días. El resultado traería alguna decisión del intendente Rodrigo Aristimuño, en cuanto a la composición del gabinete.

La primera modificación fue en un punto central de la gestión. La secretaría de Obras. El Intendente pidió la renuncia de Milagros Medina.

Medina venía ocupando el cargo desde el último tramo del segundo mandato de Mariano Uset y, por esas cosas de la vida, siguió en su despacho, pese al rotundo cambio de perfil del Departamento Ejecutivo.

El lugar de Medina será ocupado por Miriam Riat quien estaba a cargo de la secretaría de Cultura y Deportes, que había sido creada por Aristimuño.

El lugar vacante de momento no será cubierto.

Las direcciones de Cultura y Deportes seguirán a cargo de Tomas Gaggioli y Matías Ramírez, respectivamente.

Como ocurre en política, y acentuado por el resultado de las elecciones del 7 de septiembre, posiblemente no será el único cambio que haya en el equipo de gobierno que comanda Rodrigo Aristimuño.