Elecciones 2025: Amplia victoria de La Libertad Avanza que será mayoría en el Concejo Deliberante

La Libertad Avanza obtuvo una categórica victoria en Coronel Rosales en las elecciones legislativas 2025. Con un gran porcentaje de mesas escrutadas el partido libertario rondaba el 45% de los votos.

La cifra duplica a la obtenida por el oficialismo. Fuerza Patria se establecía en el 22%.

Potencia, en su primera elección, se consolidaba con el 14% como la tercera fuerza política del distrito.

Otro que se estrenó como candidato fue IVR (Alianza Libertad), que apenas superó el 5%, mas atrás quedaron Somos Buenos Aires y Primero Rosales con el 4%.

El Frente de Izquierda y Es con vos, es con nosotros, cerraron las preferencias de los rosaleños.