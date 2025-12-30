El Servicio de Neonatología del Hospital Penna recibió el Premio Mención de Honor de Diputados

A pedido de la diputada nacional Karina Banfi, la Cámara de Diputados resolvió otorgar el Premio Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”, correspondiente al año 2025, al Servicio de Neonatología del Hospital Interzonal Dr. José Penna.

Fue por la hazaña llevada adelante por el cuerpo médico y las enfermeras durante el trágico temporal que vivió Bahía Blanca y la región, durante el pasado 7 de marzo.

La decisión de otorgar este reconocimiento fue adoptada por la unanimidad de los integrantes del jurado, destacando la excelencia profesional, el compromiso sanitario y la calidad humana del equipo del Hospital.

“Sin duda, es un reconocimiento a la calidad humana del cuerpo médico de todo el Hospital que referencia en las enfermeras la audacia, la valentía y el corazón inmenso de toda una comunidad que no pensó en los peligros si no, en salvar vidas”, dijo Banfi.

Fuente: Telefe Bahía Blanca