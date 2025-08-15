El Regimiento de Granaderos a Caballo llega a Bahía Blanca

Dos integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo “General D José de San Martín” se encuentran en la ciudad para participar en una serie de actividades y conmemoraciones, con motivo del 175° aniversario del del fallecimiento del Padre de la Patria.

El acto se realizará el domingo desde las 14:30 en el Parque de Mayo, frente al monumento que recuerda al General.

La visita del mítico cuerpo militar creado por San Martín se enmarca en la difusión para el ingreso a institutos de formación militar, como el Colegio Militar de la Nación y la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”, así como para la incorporación de soldados voluntarios.

El Regimiento vigente desde 1812 se destaca por su misión como Escolta Presidencial.

Actualmente, está compuesto por cuatro escuadrones montados (Riobamba, Junín, San Lorenzo y Maipú), que son los que habitualmente se ven en desfiles y paradas militares.

Además se encargan de la seguridad presidencial en la Casa de Gobierno y la Residencia de Olivos; los restos del Libertador en el Mausoleo de la Catedral Metropolitana y la custodia del sable de San Martín en el Museo Histórico Nacional.

Además tienen presencia en destinos trascendentales del prócer patrio como su lugar del nacimiento, Yapeyú y Boulogne Sur Mer, donde falleció; además de San Lorenzo, donde los granaderos tuvieron su bautismo de fuego.